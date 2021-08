innenriks

Troms politidistrikt meldte om leteaksjonen rundt klokka 20.15 søndag kveld, og hun hadde da vært savnet i rundt tre timer. Letingen fortsetter på Grytøya.

– Ny etterretning åpner mulighet for at kvinnen i 70-årene kan ha tatt ferge over til Stornes i løpet av ettermiddagen, opplyser operasjonssentralen natt til mandag.

Stornes ligger i likhet med kommunesenteret Harstad på Hinnøya.

