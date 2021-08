Smitteøkning på 147 prosent i Oslo

innenriks

Alt i alt ble det registrert 2.293 nye tilfeller av covid-19 i Oslo i uke 34, opp 147,1 prosent fra 928 tilfeller i uke 33.

Det viser en sammenstilling NTB har gjort av kommunens egne tall.

Steen kaller det et kappløp mellom smitte og vaksinering.

– Jeg er forberedt på at smittetallene kan fortsette å øke i noen dager og uker, sier byråden til NTB.

Nest høyeste uketall

Steen påpeker at det er snakk om det nest høyeste uketallet i Oslo så langt i pandemien.

Men situasjonen er en helt annen i dag enn da rekorden ble satt i mars. I dag har 88 prosent av den voksne befolkningen i Oslo fått minst ett stikk med vaksine. Vaksineringen av 16- og 17-åringer begynner neste uke, og innen valgdagen skal alle voksne i Oslo ha fått tilbud om dose to.

– Alvoret bak disse tallene er annerledes nå enn i mars. Det kan du se når du sammenligner med sykehusinnleggelser, sier Steen.

Han påpeker at det var fem til seks ganger så mange innlagte i Oslo forrige gang smitten var på samme nivå.

Sprer seg blant ungdom

Samtidig sprer smitten seg nå primært i yngre alderssegmenter. Spesielt i aldersgruppen 10–19 er det mye smitte.

Steen påpeker at det fortsatt ikke er tatt noen beslutning om å begynne å vaksinere unge under 16 år.

– Så her vil smitten fortsette å utvikle seg, all den tid vi ikke ønsker å lukke ned samfunnet igjen, og all den tid vi ikke opplever at det er veldig sterk sykdomsbyrde knyttet til det, sier han.

Steen mener smitteøkningen er mindre skremmende nå enn før.

– Jeg skulle ønske at vi ikke hadde smitte. Men vi er ikke der. Da er det viktig å huske på at den smitten vi ser nå, ikke er like farlig som da eldre og personer med underliggende sykdommer ikke var beskyttet, sier Steen.

– Vi skal ha respekt for disse smittetallene. De minner oss om at koronaviruset fortsatt er der. Vi kan ikke avlyse pandemien. Men vi skal ikke være så redd for det heller.

R-tall på rundt 2,0

Nasjonalt økte smitten med 89,2 prosent til 8.214 smittede i forrige uke, opp fra 4.342 smittede uka i forveien, ifølge tallene som meldes fra registeret MSIS like etter midnatt hver dag.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa mandag til NRK at det såkalte R-tallet i praksis har økt til rundt 2. Det betyr at hver smittet person i snitt sprer smitten videre til to nye.

Forklaringen ligger i at deltavarianten er langt mer smittsom enn tidligere virusvarianter.

– Deltavarianten gir en betydelig høyere virusutskillelse enn tidligere virusvarianter og smitter allerede fra dag to til dag sju. Det er en kortere inkubasjonstid og høyere smittsomhet sammenlignet med tidligere varianter, utdyper Nakstad overfor NTB.

Advarer mot festing

Ifølge Nakstad vil vaksineringen etter hvert hjelpe oss med å begrense smittespredningen.

Men foreløpig er kun 55 prosent av befolkningen fullvaksinert, samtidig som folk har mye kontakt med hverandre.

– Det betyr at det er veldig viktig å følge de grunnleggende smittevernreglene – å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand til andre og begrense sosial kontakt og festing, sier Nakstad.

