Mann i 20-årene siktet for drapsforsøk på Brynseng – knyttes til kriminelt miljø

– Vi pågrep i natt en mann i 20-årene i en leilighet i Oslo. Han er kjent for politiet fra tidligere, og vi knytter saken til et kriminelt miljø som politiet er godt kjent med, sier Grete Lien Metlid, leder felles enhet for etterretning og etterforskning, på en pressekonferanse tirsdag.

Mannen er siktet for drapsforsøk.

Den var rundt klokken 20.30 mandag kveld at politiet rykket ut med store styrker etter melding om skudd ved Brynseng stasjon.

Offer utenfor livsfare

– Politiet var raskt på stedet, og der finner vi en mann i 20-årene med skuddskader. Det ble umiddelbart iverksatt livreddende førstehjelp, og han er nå utenfor livsfare, sier Metlid.

Hun sier at det er en relasjon mellom offer og siktede, men hun vil ikke gå nærmere inn på relasjonen.

I avhør

Den siktedes forsvarer, advokat Torgeir Falkum, sier til NTB at mannen skal i avhør med politiet klokken 12.

– Han har sagt seg villig til å stille til avhør og vil forklare seg der, sier Falkum.

Han vil ikke kommentere hvordan mannen stiller seg til siktelsen for drapsforsøk.

– Det får vi komme tilbake til etter avhøret, sier Falkum.