Utvalg: Korona har kostet Kommune-Norge over 9 milliarder

Arbeidsgruppa, som består av medlemmer fra KS og staten, har beregnet kostnadene for pandemien til om lag 6,7 milliarder kroner for kommunene og 2,6 milliarder kroner for fylkeskommunene.

Det samsvarer godt med kompensasjonen staten har gitt i første halvår i år, ifølge kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

− Anslaget fra arbeidsgruppen er i samsvar med bevilgningene som ble gitt for første halvår i statsbudsjettet for å kompensere kommunene og fylkeskommunene, sier han i en pressemelding.

KS' styreleder Bjørn Arild Gram bekrefter at kravet om full koronakompensasjon så langt er oppfylt.

– Det er vi glade for. Det er svært viktig at det fortsatt garanteres for videre tap både resten av året og eventuelt videre, sier han.

I kommunene er det helse- og omsorgstjenestene som har hatt høyest utgifter. For fylkeskommunene er de økonomiske konsekvensene først og fremst knyttet til reduserte billettinntekter i kollektivtransporten.

Innen 1. april neste år skal arbeidsgruppa levere en sluttrapport for utviklingen i 2021. Mandatet er blitt forlenget, opplyser Astrup.

− Selv om vaksineringen har skutt fart, vet vi ikke hvordan pandemien utvikler seg videre. De siste ukene har vist at usikkerheten fremdeles er stor, sier han.

