FHI: Lite koronasykdom og få senfølger blant barn

I en oppdatering skriver Folkehelseinstituttet at det heller ikke ser ut til at senfølger av gjennomgått covid-19 er vanlig hos barn og unge.

Tall fra Norge viser at 0,4 prosent av de som får påvist koronaviruset i alderen 0–17 år, blir innlagt på sykehus. Gjennomsnittlig tid de er innlagt, er to døgn, noe som tyder på at de fleste fort blir friske igjen. I Norge har det fram til nå vært omtrent 140 barn med covid-19 innlagt i sykehus siden pandemiens start, skriver FHI.

De understreker likevel at det fortsatt er viktig med tiltak for smittevern i skoler og barnehager. Trolig blir barn heller ikke hardt rammet av såkalte senskader eller senfølger etter å ha blitt koronasmittet.

– Hos barn og unge ser det ut til at det er sjeldnere med langvarige symptomer etter gjennomgått covid-19, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI.

