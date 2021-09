innenriks

Samtidig tror de at 188 personer vil være innlagt på sykehus, og 23 vil ha behov for respiratorbehandling.

Prognosene blir publisert i FHIs modelleringsrapport, som er den modellen FHI bruker til situasjonsforståelse og framskrivinger av koronavirusutbruddet i Norge.

En forutsetning for at prognosene slår til, er at det ikke skjer betydelige endringer de neste ukene i for eksempel smitteverntiltak, eller at vaksinasjonsdekningen endrer seg betydelig.

(©NTB)