Feilen på Drammenbanen og Askerbanen er rettet

Det opplyser Bane Nor i en oppdatering i 16-tiden onsdag.

Årsaken til togstansen var at kontaktledningen til togene hadde falt ned.

Pressekontakt Gunnar Børseth i Bane Nor sa onsdag morgen til NTB at han fikk melding om hendelsen rundt klokka kvart på seks. Kun ett spor kunne tas i bruk. Senere ble dette sporet stengt for å reparere feilen.

På Oslo S var det en periode en feil med et signal mot en sporveksel, som førte til at tog ble stående i Brynsbakken på østsiden av stasjonen. Dette problemet ble løst tidligere onsdag.

