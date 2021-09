Høie og Nakstad: Nasjonale innstramminger vil ikke stanse smitten

innenriks

FHI-direktør Camilla Stoltenberg påpekte overfor NRK onsdag morgen at det er særlig smitten i skolene som vekker bekymring. Hun slo fast at smitten hadde økt raskere enn FHI og Helsedirektoratet hadde forventet, og at dette ikke er ønskelig.

– Jeg er helt enig med Camilla Stoltenberg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til VG onsdag.

Han sier myndighetene ikke kan ha som krav at ingenting blir problematisk, men understreker at man må finne løsninger og justere kursen underveis.

Helseministeren understreker viktigheten av lokale tiltak, og legger til at skolene selv kan velge å ha skoler på for eksempel gult nivå.

– Nasjonale innstramminger er ikke nødvendig nå og har ikke betydning for denne smittespredningen. Hvis vi innfører strenge tiltak for barn og unge nasjonalt vil det ramme barn også steder der det ikke er smitte, sier Høie til VG.

Heller ikke assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener nasjonale innstramminger er den beste løsningen.

– Å innføre nasjonale tiltak nå, som i stor grad vil rette seg mot nesten tre millioner fullvaksinerte personer, vil ikke ha noen særlig smittebegrensende effekt og derfor være vanskelig å forsvare ut fra smittevernlovens krav til nødvendighet og forholdsmessighet, sier Nakstad til NTB.

Han oppfordrer igjen til lokalt innrettede tiltak mot aldersgrupper med mye smitte i kommunene.

– Det er det eneste som vil gi god effekt på smittespredningen, sier Nakstad.

