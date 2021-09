Svært få ordførere vil dele opp sammenslåtte kommuner

innenriks

– Hele ideen er så meningsløs. At du etter et drøyt år skal begynne å reversere prosesser som knapt har begynt, sier ordfører Alfred Bjørlo (V) i Stad til Adresseavisen.

Senterpartiet har lovet at de vil splitte nygifte kommuner der et flertall av innbyggerne i én av de gamle kommunene vil ut av den nye kommunen. De ønsker å la folkeavstemninger avgjøre saken, heller enn lokalpolitikerne, ettersom de ikke tror lokalpolitikerne kommer til å stemme for å splitte egen kommune. Dette møter også motstand hos partiets mulige regjeringspartner, Arbeiderpartiet.

Også en rekke Senterparti-ordførere sier nei til å dele opp kommunen igjen i Adresseavisens undersøkelse. Den eneste som svarer ja er Britt Kristoffersen (Ap) i Hamarøy. Fire ønsker ikke å svare, og Adresseavisen har ikke fått svar fra én.

(©NTB)