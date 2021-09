Økte bestander av rype og skogsfugl – Statskog åpner jaktområder

innenriks

– For to år siden stengte vi store områder for jakt. Utviklingen viser nå at vi kan drive bærekraftig jakt i de aller fleste av våre jaktfelt. Da slipper vi til jegerne igjen, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

For å sikre at jakttrykket ikke blir for høyt i attraktive områder, vil Statskog styre antallet dager det blir jaktet i de ulike områdene, i stedet for den tradisjonelle kvotereguleringen.

– Likevel har vi satt en nasjonal maksfangst på fire ryper og to skogsfugl per dag. En svært liten andel av jegerne når slike nivåer, men grensen er en ekstra sikkerhet for at jakttrykket ikke blir for høyt i sårbare områder, sier Breisjøberget.

Det er enkelte unntak fra det generelle bildet. Takseringsresultatene fra Ytre Troms er så svake at populære områder blir stengt for rypejakt. Det samme gjelder områdene rundt Kongsvoll på Dovre.

