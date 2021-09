548 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

innenriks

548 tilfeller er 132 færre enn på tirsdag, men 158 flere enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 288 smittede per dag.

Klart flest smittede de siste 14 dagene er det i aldersgruppa 10-19 år, der det er registrert 1.965 smittede. Så følger gruppa 20-29 år, med 763.

Smittetallene er høyest i bydelen Nordre Aker. Der ligger smittetrykket på 964 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert 56 nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Søndre Nordstrand (863) og Alna (859).

Bydelen Sagene har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 448 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert 18 nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 44.226 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

