Bjørn Tore Gjertsen tildelt Kreftforskningsprisen for forskning på aggressiv blodkreft

Utviklingen sto i praksis sto stille i 40 år før Gjertsens arbeid sørget for at både prognosene og behandlingen har blitt mye bedre for pasienter med akutt myolegen leukemi, AML, skriver Kreftforeningen på sine nettsider.

Gjertsen (54) er overlege ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen.

I Kreftforeningens begrunnelse for tildelingen vektlegges det at Gjertsen er svært produktiv, at han står bak en lang rekke gode publikasjoner og at forskningen hans har målbar nytte for pasientene.

Ifølge Gjertsen vil ikke funnene i forskningen bare komme pasienter med blodkreft til nytte.

– Funnene vil sannsynligvis kunne benyttes i behandlingen av også andre kreftformer.

Kong Olav Vs kreftforskningsfond deler årlig ut én million kroner til en kreftforsker, eller gruppe kreftforskere, som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.

Kong Harald vil overrekke prisen til Gjertsen og fjorårets vinner Bjarne Bogen under en seremoni i Universitetet i Oslo 18. oktober.

