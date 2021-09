Høie ønsker tettere samarbeid med kommunene om TISK

innenriks

Sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog møtte han alle landets kommuner, pluss statsforvalterne og kommuneorganisasjonen KS til et oppklaringsmøte torsdag kveld.

Det ligger an til en forenkling av kommunenes oppgaver rundt testing og smittesporing. Men nøyaktig hvordan og når endringene kommer, er ennå ikke kjent.

– Vi fikk snakket sammen om de utfordringene kommunene har. De satte pris på at vi skal få til en bedre prosess framover, og få forankret endringene bedre, sier Høie til NTB etter at møtet var avsluttet.

Vil lytte

Et av temaene var hvordan sentrale myndigheter kan bistå.

Guldvog sa i forkant av møtet at helsemyndighetene ønsker å lytte til hva kommunene mener skal til for å håndtere situasjonen godt og diskutere hvordan kommuner med lite smitte skal forholde seg videre. Det overordnede målet er at kommunene selv skal forsøke å ha kontroll over situasjonen.

– Så må vi sammen definere hva kontroll over situasjonen betyr, sa helsedirektøren.

Når kommunene er klare, vil Helsedirektoratet anbefale en videre forenkling i testarbeidet – slik at kommunene kan konsentrere sin innsats mest rundt der det er høyest risiko.

Venter på tilbakemelding

Når kommunene har kommet med sine tilbakemeldinger, vil de konkrete endringene i TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) bli presentert.

– Erfaringen fra forrige endring var at det som i utgangspunktet ble oppfattet som en forenkling, ikke ble opplevd slik i kommunene. Nå ønsket vi tilbakemelding av hva som kreves av utstyr, forberedelser, bemanning og kompetanse, sier Høie.

Regjeringen kunngjorde torsdag at unge i alderen 12 til 15 år også skal tilbys en dose koronavaksine. Når vaksineringen av de yngste tenåringene kan komme i gang, vil variere noe fra kommune til kommune, ifølge Høie, men han regner med at det vil komme i gang om få dager.

