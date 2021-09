innenriks

Anbefalingen er gjort sammen med Folkehelseinstituttet og Politidirektoratet, skriver VG.

– Risikoen for at papirbasert dokumentasjon forfalskes vil være høy, og det anbefales ikke å akseptere slik dokumentasjon på generelt grunnlag, skriver Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet anbefaler også at Norge knytter seg til EUs godkjenningssystem for vaksiner fra tredjeland som en hovedregel for godkjennelse i Norge.

