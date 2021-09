Milliardsmell og ny utsettelse for Sotrasambandet

innenriks

– Tilbudene fra entreprenørene viser at byggingen blir dyrere enn forventet. Derfor kommer vi til å foreslå mer statlige penger til prosjektet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

– Det er et betydelig beløp. Det handler om milliarder. Men jeg kan ikke kommentere beløpet nå. Vegvesenet vil peke på dette i september, sier Hareide til Bergens Tidende.

Avisen skriver at prosjektet før siste kostnadssprekk var anslått å koste 17 milliarder kroner, som også inkluderer drift og vedlikehold i 25 år.

Planene om å bygge en firefelts bru til Sotra, samt tunneler og sideveier, har lenge ligget på bordet, men er blitt utsatt en rekke ganger.

Forslaget om øke rammen må avgjøres av Stortinget og vil bli fremmet i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. Statens vegvesen kan ikke tildele kontrakten før saken er behandlet i Stortinget – som betyr nye utsettelser for prosjektet.

– Gir Stortinget de føringene vi ber om, vil det være snakk om minimal utsettelse, sier Hareide til avisen.

Sotrasambandet skal bygges som et offentlig-privat samarbeid (OPS-prosjekt). Det betyr at ett selskap skal bygge, finansiere og ha ansvar for drift og vedlikehold i inntil 25 år.

