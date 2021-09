Fetterens forsvarer: Ikke overraskende

innenriks

Sjødin sier til Dagbladet at de en stund har forstått at politiet hadde konkrete personer i den nye etterforskningen etter drapet på Birgitte Tengs.

– Vi har en stund forstått at politiet hadde konkrete personer i sikte, og at de etterforsket med uforminsket styrke. Det er derfor ikke overraskende at det ble en pågripelse. Vi håper dette leder til en endelig oppklaring av saken og starten på en prosess hvor vi lærer av alle de feil som har blitt gjort, sier Sjødin til avisen.

Birgitte Tengs' fetter ble frikjent for drapet, men ble dømt til å betale erstatning til foreldrene. Senest i februar i år klaget fetteren denne dommen inn for FNs høykommissær for menneskerettigheter etter at Høyesterett hadde avvist saken.

(©NTB)