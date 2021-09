Johansen: Sps Oslo-kutt må stanses

innenriks

– Det er jo interessant å se hvordan Senterpartiet øser fra oljefondet i sitt alternative budsjett, samtidig som de ikke har råd til å beholde storbytilskuddet som Oslo og seks andre byer får i dag, sier Johansen til Avisa Oslo.

Sps Sandra Borch har etterlyst en jevnere fordeling av byvekstmidler og ønsker at byer som Tromsø skal få mer støtte. Hun peker på at byen kun får 1,6 milliarder kroner i slik støtte, mens Oslo får nær 30 milliarder.

Oslo-byrådsleder Johansen mener det er ekstremt viktig å stoppe Oslo-kuttene Sp planlegger for.

– Det er vanskelig å tolke dette som noe annet enn en politisk markering mot seks Ap-styrte byer, og et ønske fra Senterpartiet om mer konflikt mellom by og land. Jeg vet at Oslos kommunebudsjett tradisjonelt har vært en slags Sareptas krukke for Senterpartiet. Men det overrasker meg at dette får fortsette i 2021, sier Johansen.

