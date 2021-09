Knivstikking i Oslo – flere personer anholdt

innenriks

Oslo-politiet meldte om hendelsen rundt klokka 0.30 natt til fredag. De søkte da etter flere personer som ble sett løpende fra stedet.

– Vi har anholdt flere personer som vi mener er aktuelle og kan ha hatt tilknytning til hendelsen, lød oppdateringen kort tid etterpå.

Ingen er så langt pågrepet i saken, presiserer politiet. Det aktive søket etter gjerningspersoner er avsluttet.

Offeret er kjørt til sykehus, og skadeomfanget ble betegnet som ukjent.

– Fornærmede var bevisst hele veien til sykehuset, opplyser operasjonssentralen.

Politiet opplyser til Dagbladet at den skadde er en mann i 20-årene.

Tre personer er anholdt, ifølge Avisa Oslo. Innsatsleder Brian Skotnes opplyser at politiet ikke med sikkerhet at de tre er de som sto bak knivstikkingen, men at de jobber med å finne ut av dette.

Åstedet er ved Grønland Torg, og politiet sperret av et større område, inkludert krysset mellom Motzfeldts gate og Grønland, ifølge bilder fra stedet.

