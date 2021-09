Lukket fengslingsmøte i Tengs-saken

innenriks

Tingrettsdommer Gunn Elin Lode måtte ta stilling til om presse og tilhørere skulle få være til stede i retten da fengslingsmøtet skulle avholdes fredag ettermiddag.

I en egen kjennelse, før hun behandlet politiets krav om fire ukers varetekt og fulle restriksjoner for den drapssiktede mannen, avgjorde dommeren at presse og tilhørere må gå på gangen mens rettsforhandlingene pågår.

– Saken dreier om et drap begått for 26 år siden. Politiet er i en helt innledende fase. Retten mener at åpne dører vil gjøre det vanskeligere å oppklare saken, skriver Lode i kjennelsen.