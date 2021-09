Mann siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen

innenriks

Mannen har vært en del av tidligere etterforskninger av Tengs-drapet. Han har imidlertid ikke vært siktet, men politiet har innhentet nye opplysninger.

– Bakgrunnen for siktelsen er resultater fra tekniske undersøkelser, sammenholdt med øvrige opplysninger i saken, sier politiinspektør Lars Ole Berge i en pressemelding fredag morgen.

Siktede er blitt avhørt onsdag og torsdag. I tillegg er det gjennomført flere vitneavhør.

Nekter straffskyld

Mannen har ikke erkjent drapet på Birgitte Tengs.

– Det jeg kan si, er at han nekter straffskyld. Og så kan jeg si at han opplever det som en sjokkartet opplevelse å bli siktet og dratt inn i disse to sakene. Og at han har det vanskelig, sier advokat Stian Kristensen til NTB.

– Nå må vi bruke tid på å gjennomgå og sette oss skikkelig inn i sakene, sånn at han kan imøtegå anklagene som er rettet mot ham, sier forsvareren.

Mannen ble pågrepet onsdag. Han framstilles for varetektsfengsling klokka 14. fredag.

– Han motsetter seg fengsling, sier forsvareren.

Fetteren dømt for Tengs-drapet

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995 på Karmøy. To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. Han ble frikjent i lagmannsretten, men ble samtidig dømt til å betale oppreisning til foreldrene i en sivil sak. Han tok siden saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som i 2003 dømte den norske staten til å betale erstatning til fetteren.

Bistandsadvokat Erik Lea for familien til Birgitte Tengs sier klientene er i sjokk over utviklingen.

– Mine klienter og jeg ble orientert om dette for to døgn siden, og det kom som et sjokk på mine klienter. De er i sjokk fremdeles, men er i ferd med å ta dette innover seg, sier han til VG.

Han sier videre at familien forholder seg til politiets etterforskning, og håper de får endelig svar på hva som skjedde med datteren deres.

– Hvis dette nye er riktig, så er det jo mye som taler for at foreldrene til Birgitte har tatt feil. De har levd i den tro i 25 år at det var fetteren som sto bak, sier bistandsadvokat Lea.

– Positivt med gjennombrudd

Den siktede mannen er også mistenkt for drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen fra Stavanger, som ble funnet drept i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune 26. oktober 2000. Her ble hennes tidligere kjæreste først siktet for drapet, men denne siktelsen ble frafalt. I 2015 ble fire menn siktet for drapet, men også disse siktelsene ble frafalt.

Jørgensen-familiens bistandsadvokat sier til NTB at de mener det er positivt at det har skjedd et gjennombrudd.

– Det er veldig positivt at det nå har skjedd et gjennombrudd i Birgitte Tengs-saken, at en person er siktet og fremstilles for varetektsfengsling. Og at politiet også finner grunnlag for å mistenke ham i Tina Jørgensen-saken, sier bistandsadvokat Kjersti Jæger, som representerer familien.

To uavhengige etterforskninger

Begge drapene har vært gjenstand for stor oppmerksomhet i norsk offentlighet, særlig etter at Kripos opprettet en såkalt cold case-enhet og tok opp sakene på nytt.

– Det har vært to uavhengige etterforskninger av drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Det har likevel vært naturlig for politiet å se etter eventuelle sammenhenger, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

– Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, var i Stavanger i tidsrommet da Tina Jørgensen forsvant. Dette sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjør at han har fått status som mistenkt. Han er avhørt i saken og erkjenner ikke straffskyld, sier Malmin.

Mannen fremstilles i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes fredag klokka 14. Politiet vil be om fengsling i fire uker med alle restriksjoner.

Sørvest politidistrikt vil holde en pressekonferanse på politihuset i Stavanger fredag klokka 12.

