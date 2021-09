Over 16.000 studentboliger tildelt i sommer

innenriks

Samskipnadsrådet har hentet inn tall fra landets fjorten studentsamskipnader om hvor mange studenter som har blitt tildelt boliger og står på venteliste.

De siste tallene viser at 988 studenter flyttet inn i samskipnadenes boliger i perioden fra 16. august til 1. september. Dette gir en total på 16.042 tildelte boliger i løpet av sommeren.

Samtidig er det fortsatt 5.843 som står på venteliste.

– Det at nesten 6.000 studenter fortsatt venter på å få en studentbolig to uker etter studiestart, er uholdbart. Vi risikerer at disse studentene faller fra studiene før de har begynt fordi de mangler bolig, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er godt fornøyd med at køen blir kortere og at flere studenter får seg et sted å bo.

– Den viktigste jobben fremover er å få regulert nok tomter, særlig i de store studentbyene, slik at vi får bygget enda flere studentboliger, sier Asheim.

