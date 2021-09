Politiet: Tengs' fetter har ikke vært i søkelyset

innenriks

– Vi kommer nå med en ny utvikling i saken, der vi har utpekt en ny mistenkt, sier politiinspektør Lars Ole Berge på spørsmål fra NTB om hvorvidt fetteren nå er helt ute av saken.

Birgitte Tengs' fetter ble først dømt og senere frikjent for drapet, men ble dømt til å betale erstatning til foreldrene. Senest i februar i år klaget fetteren denne dommen inn for FNs høykommissær for menneskerettigheter etter at Høyesterett hadde avvist saken.

– Selv om vi har vurdert det, kan jeg si helt klokkeklart nå at vi ikke på noe tidspunkt har innrettet etterforskningen mot ham. Ellers viser jeg til alle tidligere uttalelser om saken: Han har aldri vært mistenkt, siktet eller på noen annen måte vært i søkelyset for denne etterforskningen, sier Berge.

