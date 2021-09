25 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

innenriks

Tolv av de smittede er registrert i Stavanger kommune. Ni av dem er smittet av nærkontakter. Et av tilfellene har ukjent smittevei, mens to knyttes til innreise fra utlandet, skriver Stavanger Aftenblad.

Sandnes kommune opplyser om sju nye smittetilfeller i løpet av det siste døgnet. Tre av de smittede er smittet av nærkontakter, to ved innreise fra utlandet, mens en person har kjent smittevei og en har ukjent.

Sola kommune melder om fire nye smittetilfeller. Tre er smittet av nærkontakter. Det siste smittetilfellet har ukjent smittevei.

Samtidig kan Randaberg opplyse at to personer har testet positivt for korona i kommunen. Smitteveien skal være kjent.

