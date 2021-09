En person omkom i trafikkulykke i Fåvang

innenriks

Politiet opplyser i 21-tida at de pårørende er varslet og at et lokalt kriseteam bistår familien. Politiet fikk melding om ulykken klokken 19.41.

– Det har vært en bil og en lastebil involvert. Føreren av personbilen er bekreftet død og vi er på stedet for å oversikt over hva som har skjedd, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Det var to personer i lastebilen, og de fremstår fysisk uskadd. Politiet skriver på Twitter at det dreier seg om en front mot front-ulykke.

Ulykkesgruppa fra Statens vegvesen og politiets kriminalteknikere var søndag kveld på vei til stedet.

