Tengs-familien åpner for å droppe erstatningskravet mot fetteren

TV2 meldte søndag at Tengs-familien åpner for å droppe erstatningskravet dersom 50-åringen som nå er pågrepet blir dømt. Mannen er siktet for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

– Mine klienter er i stand til bare å frafalle det kravet. Det er klart det blir aktuelt om han som nå er pågrepet for eksempel tilstår, og man blir sikker. Man opprettholder jo ikke et erstatningskrav mot en mann som er uskyldig, sier familiens bistandsadvokat Erik Lea til TV 2.

Disse vilkårene reagerer fetterens advokat, Arvid Sjødin på. Sjødin sier de ikke har sendt en formell begjæring om gjenopptakelse av erstatningsdommen ennå, men at de vil gjøre det.

– Oppsiktsvekkende

– Det er veldig uheldig at de i dag stiller de vilkårene for å droppe erstatningssøksmålet. Det synes vi er veldig oppsiktsvekkende, sier Sjødin, som representerer fetteren, til NTB.

Fetteren ble dømt for drapet i første rettsinstans, men frikjent i den neste. Da ble han dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til foreldrene. Kravet er senere ettergitt, men erstatningsdommen står fortsatt.

Sjødin sier hans klient har en god sak i kravet om å få saken gjenopptatt og dommen opphevet uavhengig av vilkårene Tengs-familien stiller.

– Uttalelsen har ingen betydning der. Det som har betydning i en slik sak er spørsmålet om det er noe nytt i saken og om det er behov for å endre dommen. Dette går på internasjonale konvensjoner, som gir oss medhold. Han har helt åpenbart en god sak, sier Sjødin.

– Tror på erstatningsdommen

John Christian Elden, som også er bistandsadvokat for foreldrene, forklarer vilkårene med at foreldrene avventer med å ta standpunkt til det kommer en konklusjon i saken.

– De tror at erstatningsdommen er riktig ut fra de bevis som er forelagt dem, men vil selvsagt akseptere det dersom det viser seg at det faktisk er en annen gjerningsmann, sier Elden til NTB.

– Foreløpig er ikke det bevist, og kun etterforskning kan avklare spørsmålet, legger han til.

Elden sier det er opp til fetteren og hans advokat å bevise at saken må gjenopptas.

– Siden hans klient er rettskraftig dømt, men aldri har betalt, er det han som må bevise at nye bevis vil medføre frifinnelse. Der er han ikke i dag, sier Elden.

Like krav til sannsynlighet

Sjødin sier det ble stilt tilnærmet samme krav til sannsynlighet i erstatningssaken mot fetteren som i fengslingsmøtet der 50-åringen fredag ble varetektsfengslet for drapet.

– Den kjennelsen vil vi bruke i vår begjæring. Nå er det en annen som er siktet for samme sak, sier Sjødin.

Advokaten sier han har vært i kontakt med familien til fetteren gjennom helga, og at de forteller at nyheten som kom på fredag var et stort sjokk.

Onsdag ble en mann på 50 år pågrepet og siktet for drapet. Mannen er varetektsfengslet i fire uker. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

Pågripelsen kom som et resultat av at politiets Cold case-gruppe har gjort flere nye undersøkelser i den uoppklarte drapssaken.

– Trodd det var fetteren

Foreldrene har helt siden 1997 trodd at det var Birgittes jevnaldrende fetter som begikk drapet. Politiet pågrep og siktet fetteren. Han ble deretter dømt for drapet i tingretten og frikjent i lagmannsretten. Der ble han imidlertid dømt til å betale erstatning.

Til VG sier Lea at foreldrene er i sjokk og vantro etter at nyheten om pågripelsen kom onsdag.

– Etter hvert har det blitt bearbeidet, på den ene siden er de sjokk for de innser nå at de kanskje kan ha tatt feil, de har trodd det var fetteren i 26 år. Samtidig er de avventende for man vet for de vet ikke om det er den som er siktet, sier Lea.