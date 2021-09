Vaksineringstempoet i kommunene bremser 90-prosentmålet

innenriks

– Dette styres av vaksineringstempo i kommunene siden vi har sendt ut tilstrekkelig med doser. Vi forventer at det vil skje i løpet av få uker, sier Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Nå har 89,7 prosent av de voksne i Norge fått én dose, og 77,1 prosent har fått to. Regjeringen har uttalt at 90 prosent av de voksne skal ha fått dose to før en gjenåpning kan skje.

Ifølge Berg er en av årsakene til at vaksineringen i kommunene trekker ut i tid, at det kan være krevende å få tak i folk. I tillegg virker det som folk som skal få vaksinen, ikke har hastverk med å ta dose to.

Han sier at enkelte kommuner opplyser at de blir ferdige med vaksineringen denne uken, mens det for andre kommuner vil drøye en uke eller lenger.

– Dette er en fase hvor det er vanskeligere for oss å vite akkurat når kommunene blir ferdige, fordi vi har sendt ut nok doser, og nå styres vaksinasjonstakten av hvor raskt den enkelte kommune får satt dosene de har, sier Berg.

(©NTB)