15 ilagt koronabot etter fest i Bergen

innenriks

Det var natt til 9. mai i år at politiet i Bergen aksjonerte mot en fest i sentrum av byen. Inne i en leilighet talte politiet 15 personer da de ankom.

Politiet opplyser nå at påtalemyndigheten har ilagt alle de 15 deltakerne på festen en bot på 10.000 kroner for brudd på den lokale smittevernforskriften som var gjeldende i Bergen da festen fant sted.

– Det var blant annet ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to personer til stede utover egne husstandsmedlemmer. Husstander som besto av to eller færre personer, kunne ta imot mer enn to personer dersom de besøkende tilhørte samme husstand, men likevel slik at det maksimalt var ti personer til stede, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag.

