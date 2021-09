Guldvog presiserer estimat om antall koronainnlagte barn

innenriks

Tirsdag ble helsedirektør Bjørn Guldvog sitert i NRK om at flere tusen barn kan trenge koronatilsyn av spesialisthelsetjenesten i vinter.

Nå presiserer han at estimatet var beregnet med utgangspunktet i tall fra Danmark, men at det er langt mer sannsynlig at antallet koronainnlagte barn vil være under 500.

– FHI har vurdert at det er mest sannsynlig at vi vil få mindre enn 500 innleggelser blant barn på grunn av covid-19 i løpet av vinteren. Byrden på barnet og helsetjenesten er altså sammenlignbar med det vi er kjent med fra andre sykdommer slik situasjonen ser ut i dag, sier Guldvog.

