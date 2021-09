Jordras i Klæbu – tre boliger evakuert

innenriks

Politiet i Trøndelag opplyser på Twitter at jordraset har gått ved et par boliger i Amundsdalsvegen nord for Lysklett.

– Til sammen tre husstander er vurdert til å måtte evakueres. Totalt fem personer er evakuert inntil geolog har fått vurdert stedet, opplyser politiet.

Raset er anslått til å være rundt 40 meter bredt og 10 meter høyt.

– Raset har gått tett inntil det ene huset, men ingen hus er tatt, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Politiet meldte om raset klokken 21.

(©NTB)