Terningsnittet: Lysbakken og Solberg på topp

– Erna Solbergs beste debatt til nå i valgkampen. Statsministeren kommer godt i gang. Er pedagogisk i sin forklaring på hvorfor de stiller krav til læreren om karakter fire i matte. Her er hun på hjemmebane og klarer å ta seg tid til å fullføre resonnementene, skriver TV 2s Aslak Eriksrud.

Solberg får en gjennomsnittskarakter på 5 fra VG, Dagbladet, Nettavisen og TV 2, som alle har trillet terning. Nettavisen er mest fornøyd med statsministeren og triller sekser.

– Etter en periode der vi tydelig kunne se at statsministeren er lei, er hun nå tilbake i toppform, skriver Nettavisens Erik Stephansen.

Lysbakken får ros for Ropstad-konfrontasjon

Også Lysbakken får ros fra Eriksrud for sin innsats i lærerdebatten som innledet programmet. I tillegg kaller han SV-lederen den mest engasjerte forkjemperen for liberalisering av abortloven, og roser Lysbakken for konfrontasjonen med KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Lysbakken ender også på 5 blank.

– Opptrer med autoritet og tyngde, og viser fram at han etter hvert er blitt en partileder med lang erfaring, skriver Nettavisen.

Ropstad er sammen med MDGs Une Bastholm den som kommer dårligst ut i kommentatorenes øyne. Begge får et terningsnitt på 2,25. TV 2 og Dagbladet gir henholdsvis Bastholm og Ropstad karakteren én. KrF-lederens håndtering av debatten om abort får hard medfart.

– Dette var sekvensen hvor Ropstad hadde en mulighet til å være sterk i debatten, men når han verken klarer å være skikkelig offensiv overfor venstresiden, eller svare på egne standpunkter, faller KrF-lederen helt igjennom, skriver Dagbladets kommentatorer.

VG misfornøyd med Moxnes

– MDG-lederen kommer aldri inn i debatten der partiets kjernesak ikke er tema, skriver Eriksrud om Bastholm.

VG er heller ikke fornøyd med innsatsen til Bastholm, og ga henne terningkast 2 sammen med Venstre-leder Guri Melby og Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Kunnskapsministeren fikk ikke briljere i skoledebatten, men lærte nok en bitter lekse i forrige debatt. Roping og avbrytelser lønner seg ikke på tv, og hun var langt mer avslappet i dag, er konklusjonen deres om Melby, som til sammen fikk 3 i gjennomsnitt.

– Svarer ikke på spørsmålene, men skylder på millionærene, kommenterer VG om Moxnes, som også fikk 2 av TV 2, men 4 av Nettavisen og dermed lander på 2,75.

På det jevne for Støre og Vedum

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får vurderinger på det jevne av de tre mediene. Støres gjennomsnitt lander på 4,25.

– Jonas Gahr Støre slet etter Arbeiderpartiets landsmøte med å forklare partiets abortpolitikk. Nå redegjorde han enkelt, effektivt og prinsipielt for en forsiktig liberalisering, roser Dagbladet.

– Støre fikk privilegiet av å starte skoledebatten, men misbrukte sjansen, skriver TV 2, som kun ga Ap-lederen 3.

Vedums terningssnitt lander på 3,75. Tre medier gir ham terningkast 4, med VG som eneste avviker.

– Mye bla-bla her, skriver VG om hans innsats i debatten om skole.

Store sprik rundt Listhaug

Størst uenighet er det om innsatsen til Frp-leder Sylvi Listhaug, som får et samlet snitt på 3,5, men karakterer som varierer mellom 2 og 5.

– Sylvi Listhaug ser ut til å konsekvent ville snakke om alt annet enn det programleder legger opp til. Det får hun ikke lov til, heller ikke i abortdebatten, skriver Dagbladet, som trillet toer.

Nettavisen peker på at Listhaug var den som brukte sterkest ord i abortdebatten, et tema som ellers ble behandlet med varsomhet av partilederne.

