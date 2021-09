Utdanningsforbundet: – Kynisk utnyttelse av lojale skoleledere

innenriks

Han reagerer på at nasjonale myndigheter ikke kom med noen tiltak for å avhjelpe situasjonen på onsdagens pressekonferanse, tross innspill fra partene i skolesektoren.

– Det er helt uholdbart, sier Handal til NTB.

Blant annet reagerer Handal på at det er dårlig tilgang til hurtigtesting for lærere og andre ansatte. Ordningen med at elevene kan gå på skolen samtidig som de er i fritidskarantene, fungerer heller ikke godt, mener han.

– Kynisk utnyttelse

Handal sier smittesporing og testing på skolene medfører en uforsvarlig arbeidsmengde for rektorer og andre ledere.

– Kommunene kan ikke overlate smittesporing og informasjonsarbeid knyttet til korona til skolene. Dette må kommunenivået ta seg av. Hvis det ikke er gjennomførbart av kapasitetshensyn, må utsatte skoler gå på gult eller rødt nivå igjen, sier Utdanningsforbundets leder.

Tillitsvalgte sier situasjonen enkelte steder framstår som en kynisk utnyttelse av lojale ledere i skoler og barnehager, sier han.

– Tiltakene finnes

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier virkemidlene for å avhjelpe situasjonen allerede finnes.

– Det er de samme tiltakene som før sommeren. Man kan beslutte lokalt å gå til gult nivå hvis ikke man kan håndtere smitten. Virkemidlene er der, vi gir kommunene støtte i å bruke dem hvis nødvendig, sier Høie til NTB.

Han legger til at testing bør begrenses til situasjoner der det er koronautbrudd.

– Jeg tror ikke det vil være bra for verken elever eller lærere hvis vi begynner å teste dem to ganger i uka i kommuner der det ikke er store utbrudd. Det vil ikke være riktig bruk av ressurser, sier helseministeren.

