Alvorlig ulykke med kjøretøy i Ål

innenriks

Politiet fikk klokken 12.38 torsdag melding om en alvorlig ulykke hvor et kjøretøy var involvert, og rykket ut til Flævassvegen.

Operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt forteller NTB at meldingen de har mottatt, gjør at de går ut fra at ulykken er alvorlig. Politiet kom fram til ulykkesstedet i 13.30-tiden. Groth vil ennå ikke si noe mer om omstendighetene rundt ulykken.

– Det er ikke en trafikkulykke i ordets rette forstand, sier Groth.

Klokken 12.56 skrev politiet at luftambulansen hadde ankommet stedet. Groth forteller at det er en mann som er involvert i ulykken. Han befinner seg fremdeles på ulykkesstedet.

(©NTB)