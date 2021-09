Fremskrittspartiet utsatt for dataangrep

innenriks

Torsdag formiddag opplevde Fremskrittspartiet at partiets nettsider en periode lå nede. Fremskrittspartiet opplyser at problemene skyldtes et såkalt DoS-angrep på nettsidene.

– Vi har funnet kilden til nedetiden og rapportert dette inn til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Etter råd fra dem ble forholdet også anmeldt i dag. Det er selvsagt beklagelig med slike angrep og nedetid på våre nettsider midt i valgkampinnspurten, men angrepet ble raskt oppdaget og sidene kjører nå som normalt igjen, sier Helge Fossum, markedssjef i Fremskrittspartiets hovedorganisasjon.

Han sier de ikke kjenner bakgrunnen for angrepet, men at det ikke er urimelig å anta at et dataangrep på et politisk parti en håndfull dager før valgdagen kan være politisk motivert.

– Det er jo i så fall en uhyggelig tanke at noen vil blokkere politisk informasjon midt i et valg. Det er trist for demokratiet, uansett hvilket parti det gjelder, sier Fossum.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet opplyser til NTB at de torsdag ble varslet om dataangrepet.

– Vi har gitt noe teknisk bistand, og saken er anmeldt til politiet. Utover dette ønsker vi ikke kommentere saken, sier Fredrik Johnsen, senior kommunikasjonsrådgiver i NSM.

