Kulturstøtteordningene forlenges ut året

innenriks

Kulturministeren opplyser til VG at han kan «slå det tindrende klart fast» at ordningen skal vare ut året, minst.

– Kulturen skal ikke forvitre på min vakt – til det er kulturen alt for viktig for oss. Det er ikke bare næring og underholdning, det er også verdier, dannelse og kulturarven vår. Kultur er blant tingene nordmenn har savnet mest under krisen, i tillegg til å ta en øl på byen, og jeg er glad for at vi har stilt opp for kultursektoren på den måten vi har gjort, sier Raja.

VG kjenner til at det nå også jobbes med en lignende forlengelse av støtteordningene for feltene idrett og frivillighet.