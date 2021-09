Ny rød dag på Oslo Børs

innenriks

Av de ti mest omsatte aksjene på Oslo Børs var det kun tre av selskapene som avsluttet dagen i pluss. Spillplattformen Kahoot, som var tredje mest omsatt torsdag, steg hele 10,7 prosent. Også Norsk Hydro (+1,0) og MPC Container Ships (+1,1) steg på denne listen.

Av selskapene som ikke steg finner vi blant annet Equinor (-1,9), Golden Ocean Group (-3,5), Aker BP (-4,5), DNB (-0,9) og Telenor (-0,7).

Steg gjorde heller ikke Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine etter resultatvarselet torsdag. Krillselskapet falt 8,3 prosent.

– Jeg skjønner at investorer og andre stakeholdere kan være skuffet over resultatene våre. I det siste har vi ikke levert på forventningene, og vi jobber nå knallhardt for å gjenoppbygge tilliten i markedet, ved å levere som vi sier at vi skal levere, sier administrerende direktør Matts Johansen i en uttalelse sendt til E24.

Horisont Energi steg derimot 10,9 prosent etter at det torsdag ble kjent at Vår Energi og Equinor skal utrede å sende gass til og Horisont Energi-produksjonsanlegg for blå ammoniakk.

Et fat nordsjøolje ble ved stengetid torsdag omsatt for 72,67 dollar fatet, som er 30 cent mer enn ved stengetid onsdag.

