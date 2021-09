Sp krever full stans i behandlingen av EUs fjerde jernbanepakke

innenriks

I et brev sendt Europautvalgets medlemmer få dager før stortingsvalget har utvalget blitt orientert om at EUs jernbanepakke planlegges behandlet i EØS-komiteen 24. september.

EØS-komiteen er fellesorganet mellom EU og Efta-landene i EØS, der de formelle vedtakene om å ta nytt EU-regelverk inn i EØS-avtalen blir gjort.

– Selv om valget avholdes 13. september, så vil ikke det nye Stortinget formelt tre sammen før 1. oktober, og det er dette tidsvinduet som regjeringen nå planlegger å utnytte til å tvinge gjennom saken. Dette reagerer Senterpartiet kraftig på, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til NTB.

Han krever i et brev som er sent til Europatuvalgets medlemmer torsdag, at behandlingen av jernbanepakke fire utsettes til et nytt storting er på plass.

– Det vil være respektløst overfor velgerne og i strid med norsk tradisjon om dagens regjering skal tvinge igjennom direktivpakken uten å ta hensyn til hva folket sier 13. september, sier Gjelsvik til NTB.

