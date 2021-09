Trondheim tar sikte på å ha vaksinert 12-15-åringer innen høstferien

innenriks

– Det er behov for at Trondheims befolkning holder ut noen uker til. Vi er på oppløpssiden. Om to uker, kanskje tidlig i oktober, har vi vaksinert alle gjenstående over 18, studenter, og 12-15-åringene, sa kommunedirektør Morten Wolden på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Nesten 75 prosent av kommunens innbyggere har fått dose én av vaksinen.

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli forteller at vaksineringen av 12-15-åringene iverksettes i uke 38.

– Vi regner med at de er vaksinert før høstferien. Det er målet vårt, sier Dehli.

Bedring i smittesituasjonen

Trondheim vaksinerer mellom 3.000 og 4.000 personer hver dag, og mellom 13.000 og 17.000 i uka. Det er 9.000 personer i den yngste gruppa som skal få vaksine framover. 12-15-åringer med underliggende sykdommer har allerede blitt vaksinert.

Onsdag ble det registrert 48 nye smittetilfeller i kommunen, 14 færre enn dagen før. Det anser Wolden som gode nyheter.

– Det er utvilsomt en situasjon i bedring fra vi hadde 150–160 smittede om dagen, sier Wolden.

Det er fremdeles personer mellom 18 og 23 år som er mest rammet av smitte, forteller kommunedirektøren.

Skal privatfester til livs

Tirsdag vedtok formannskapet i Trondheim å videreføre forskriften om munnbindbruk på buss, taxi, og der det ikke er mulig å overholde én meters avstand. Besøkende på spisesteder skal registreres.

Wolden forteller at avvik hos kommunens utesteder forrige helg er blitt fulgt opp. I det siste er det også kommet mange meldinger til politiet om privatfester i Møllenberg-området.

– Folk er oppgitt over at de ikke har fått sove på mange uker, sier Wolden.

Torsdag holdt kommunen et møte med politiet for å komme festingen til livs.

