Kranbilsjåfør får inndratt førerkort etter Flå-ulykken

Det har Buskerud tingrett bestemt, melder NRK.

Tre brødre på 17, 18 og 20 år omkom i frontulykken på riksvei 7 i Gulsvik i Flå 23. august.

I rettsmøtet fredag forklarte sjåføren at han rett før ulykken hadde gjennomført en godt planlagt forbikjøring. Da han var ferdig med forbikjøringen, skal ulykken ha skjedd i hans kjørefelt, sier mannens advokat Christian Arnkværn.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier Arnkværn.

Politiet opplyser at det er hensynet til trafikksikkerhet og likebehandling som gjør at politiet ønsker et førerkortbeslaget fram til august neste år.

– I henhold til at politiet med skjellig grunn mistenker lastebilsjåføren for å ha kjørt uaktsomt, så har man da valgt å be om rettens kjennelse for midlertidig førerkortbeslag, sier politiadvokat Andrea Finckenhagen.

Sjåføren av kranbilen er siktet for uaktsomt drap og for brudd på vegtrafikkloven.

