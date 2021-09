Lysbakken lukker ingen dører for samarbeid: – Jeg tar hele hurven

innenriks

Ordene falt i den NRK-sendte partilederdebatten i Bodø konserthus fredag.

SV-lederen sier det har blitt mye spill og spetakkel i årets valgkamp når alle lukker dørene til hverandre.

– Min holdning er at jeg tar hele hurven. De som må med, må med. Så får vi sette oss ned og snakke sammen, for det skylder vi det norske folk, sa Lysbakken.

– Dette valget er i ferd med å bli et oppbruddsvalg, et protestvalg mot Forskjells-Norge og klimakrise. Det må føre til en regjering som lytter til strømningene. Og da er en sentrumsregjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet en dårlig løsning, for da får vi ikke nok forandring.

– Vi er den samlende kraften på rødgrønn side, sa SV-lederen som sier det er ett alternativ på rødgrønn side det er viktig å unngå.

– Og det er at de to danner regjering alene, sa Lysbakken og pekte på Sp-leder Vedum og Ap-leder Støre.

– Grunnen til at de ønsker å regjere uten SV er at de skal kunne stå fritt til å kjøre slalåm i Stortinget. Derfor vil jeg kalle det for en sentrumsregjering. Derfor er et sterkt SV nøkkelen for alle rødgrønne velgere som ønsker å si nei til en sentrumsregjering, og si tydelig ja til et flertall bundet til venstresiden i norsk politikk.

