Maud Angelica Behn gir ut bok

Maud Angelica Behn, datter av prinsesse Märtha Louise og multikunstneren Ari Behn, bokdebuterer 20. oktober.

Da gir hun ut boken «Tråder av tårer», en fortelling om en jente som strikker tråder av tårer.

– Dette er en usedvanlig debut av en 18-åring. Maud har en helt spesiell evne til å skape uvanlige kombinasjoner av ord og på den måte si ting som gir oss nye tanker, sier forlegger Arve Juritzen.

Han sier at boken er både for voksne og barn, og at den kan føre til spennende samtaler om det å håndtere vanskelige opplevelser.

For sin åpenhet om psykiske lidelser og selvmord ble Maud Angelica blant annet tildelt Akuttpsykiatriprisen for 2020.

