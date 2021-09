Oslo Børs avsluttet uken i rødt

innenriks

Dermed ble nedgangen for uken sett under ett på 0,85 prosent, skriver E24.

Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine fortsatte fallet etter gårsdagens resultatvarsel. Krillselskapet falt 8,3 prosent torsdag og 5,8 prosent fredag. I resultatvarselet kom det fram at omsetningen i 2021 ventes nå å bli noe lavere enn i 2020. Tidligere forventning var moderat vekst.

– Jeg skjønner at investorer og andre stakeholdere kan være skuffet over resultatene våre. I det siste har vi ikke levert på forventningene, og vi jobber nå knallhardt for å gjenoppbygge tilliten i markedet, ved å levere som vi sier at vi skal levere, sa administrerende direktør Matts Johansen i en uttalelse sendt til E24.

Horisont Energi steg over 10 prosent torsdag etter at det ble kjent at Vår Energi og Equinor skal utrede å sende gass til Horisont Energi-produksjonsanlegg for blå ammoniakk. Torsdag fortsatte oppgangen for selskapet, som steg hele 29,8 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Equinor og Norsk Hydro, som var fredagens to mest omsatte aksjer, steg henholdsvis 1,34 og 3,54 prosent. Deretter følger Kahoot, som fra slutten av neste uke vil gå inn på Hovedindeksen. Spillplattformen Kahoot falt fredag 2,23 prosent.

På listen over de mest omsatte selskapene følger så DNB (-0,5), Yara International (-0,81), Telenor (-1,09).

Et fat nordsjøolje ble ved stengetid fredag omsatt for 72,82 dollar fatet, som er opp 1,9 prosent.

(©NTB)