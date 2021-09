innenriks

Blant de smittede er det to barn mellom 0 og 5 år, fire er i alderen 6–12 år, mens seks er i aldersgruppen 13–19 år.

I tillegg er ni smittede 20–29 år gamle, fire er 30–39 år, ti er 40–49 år, to er 50–59 år, to er 60–69 år, mens én smittet er over 80 år gammel.

Av de nye smittetilfellene er 30 nærkontakter, åtte har ukjent smittevei, mens to er uavklart.

Det er til nå registrert totalt 9.717 smittetilfeller i Bergen. 1.675 personer ble testet fredag.

