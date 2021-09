Kunstinstitusjoner får 20 millioner kroner til innkjøp

innenriks

Kulturminister Abid Raja (V) sier det under pandemien har vært et viktig grep å målrette penger til innkjøp av norsk samtidskunst, kunsthåndverk og design.

Lørdag opplyste regjeringen at museer over hele landet får 20 millioner kroner til kunstinnkjøp og utstillinger. Siden mars 2020 har museer over hele landet blitt tildelt 88 millioner kroner til kunstinnkjøp fra gallerier og visningssteder i Norge – eller direkte fra kunstneren.

Innkjøpene skal knyttes til kunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge.

Følgende institusjoner er tildelt penger: KODE (2 millioner), Museene i Sør-Trøndelag (2), Nordnorsk Kunstmuseum (2), Museet Midt (1), Henie Onstad Kunstsenter (1), Drammens museum (1), Vestfoldmuseene (1), Lillehammer museum (1), Preus museum (1), Sørlandets Kunstmuseum (1), Haugalandmuseet (1), Museum Stavanger (1), Musea i Sogn og Fjordane (1), VITI (1) og RiddoDuottarmuseat ved Sametinget (1).

I tillegg bevilges 2 millioner kroner til SKINN – Se Kunst i Nord-Norge, til produksjon av utstillinger med mer.

