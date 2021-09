Motvind for utenlandske pengespill i Norge

innenriks

Seks år etter at en lisensordning ble utredet, er saken nærmest politisk død, skriver Aftenposten.

Monopolet har stor støtte på Stortinget. Flertallet mener det sikrer at spill tilbys i trygge former. Målet er å begrense spilleavhengighet.

– Vi er i ferd med å vinne denne kampen. Dette er selskaper som bevisst omgår det norske lovverket, og vi skal knekke dem, sier kulturminister Abid Raja (V).

I juli slo Borgarting lagmannsrett fast at det norske spillmonopolet ikke strider mot EØS-avtalen. Bakgrunnen var et søksmål fra Norsk Lotteri AS om konsesjon til å formidle pengespill i Norge. Det er bare statseide Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov til å drive pengespill i Norge.

– Kostnadene ved å operere i Norge er blitt høyere. Kapitalavkastningen kan bli så liten at de gir opp. Det er det vi håper på, sier direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet.

I en fersk undersøkelse sier én av fire at de har endret spillevanene sine etter at norske banke ble pålagt å stoppe overføringer til og fra spillselskaper i utlandet. Målinger viser også at andelen som spiller hos utenlandske aktører, ligger stabilt mellom 4 og 5 prosent. Norsk Tippings andel har derimot økt.

