Ap åpner for at staten kan kjøpe seg inn i SAS igjen

– Jeg synes den norske regjeringen har vært veldig passiv i en tid hvor både SAS og de svenske og danske eierne var veldig interesserte i å få med Norge på eiersiden i fjor, sier Myrli til Dagens Næringsliv.

I fjor fikk Sverige og Danmark blankt nei på en forespørsel til Norge om å spytte friske penger inn i SAS. Snart kan SAS trenge penger igjen, og Ap vil diskutere det.

– Jeg synes absolutt at den norske staten skal undersøke om Norge bør ha sterkere engasjement i SAS. Om det er snakk om eierskap eller mer tilskudd, det er litt for tidlig å si nå. Det viktigste er å ha et sterkt SAS, sier Myrli.

SAS har nylig lagt frem et nytt milliardunderskudd, og den vanlige egenkapitalen er tapt på nytt. En aksjeanalysesjef sa denne uken at SAS kan trenge friske penger igjen før jul.

Norge solgte seg ut av SAS i 2018.

