Politiet meldte om ulykken på Twitter klokken 18.50.

– Det har skjedd oppe på banen. Ulykken skjedde i forbindelse med at han har kjørt på banen og at det var en type eksplosjon under kjøring. Det skjedde i hastighet, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til VG.

Han sier ulykken skjedde ved 17.30-tiden og at den skadde MC-føreren er fraktet med luftambulanse til Ullevål.

