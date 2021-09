MDG vil bygge flere strømkabler til Europa

innenriks

– Vi ønsker ikke å bruke strømprisen aktivt for å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet. Vi vil heller ha et mye mer omfordelende skattesystem, sier MDGs energipolitiske talsperson Ask Ibsen Lindal til Nationen.

Partiet skriver i sitt arbeidsprogram fram mot 2025 at partiet vil øke elavgiften, for å få ned strømforbruket til folk flest.

Det får Frps nestleder Ketil Solvik-Olsen til å steile.

– Det viser at de ikke har noe respekt for folks lommebøker og forståelse for folks hverdagsbehov, sier Solvik-Olsen til avisen.

Lindal understreker at når strømprisene så høye som de er i dag, vil det ikke være aktuelt for MDG å øke elavgiften. Han sier han er enig i at den nye strømkabelen til Tyskland sammen med lite nedbør i vannmagasinene har økt strømprisene i Norge. Likevel mener han at nye kabler må bygges kjapt.

– Vi er forkjempere for å få utbygging av kraftutveksling, for å muliggjøre overgangen til et nullutslipps energisystem, sier han.

Solvik-Olsen på sin side er klar på at Frp nå ønsker å begrense strømeksporten.

– Tyskland faser ut kull og atomkraft, og vil i stedet importere strøm fra oss. Da drar de strømprisene opp her hjemme. Flere kabler til land med kraftunderskudd vil bety høyere strømpriser for norske forbrukere, sier Solvik-Olsen.

