Motorsykkel eksploderte under kjøring på bane – fører hentet av luftambulanse

– Det har vært en ulykke med en dragsykkel der det har skjedd en eksplosjon, og føreren har blitt kastet av sykkelen, sier politiets innsatsleder Knut Hammer til Romerikes Blad.

Ulykken skjedde søndag kveld under «Drag Finals» på Gardermoen.

Til Oppland Arbeiderblad forteller nestleder i Norsk Dragracing Gardermoen, Bjørn Jenssen, at den skadde ble tatt hånd om av helsepersonell, og at han var ved bevissthet. Avisen skriver også at MC-føreren er en mann i 50-årene fra Toten.

På Twitter, der Øst politidistrikt meldte om ulykken klokken 18.50, opplyser politiet at motorsykkelen ble antent eller eksploderte i hastighet på lukket bane – og at MC-føreren ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus.

