Listhaug: – Straffet seg at Venstre og KrF kom inn i regjering

– Det dette valget har lært oss, er at det straffet seg at Venstre og KrF kom inn i regjering. Så vi på 2013 til 2017, gjorde både Høyre og Frp det bra. Jeg håper Høyre har lært at det beste sammen er Høyre og Frp, og det er det vi burde satse på framover, sa Listhaug.

Selv om partiet ligger an til å gå tilbake 3,3 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2017, er Listhaug fornøyd med valgkampen.

– Frp startet valgkampen med målingen på 7-8-tallet. Vi går tilbake, men er betydelig bedre enn vi lå an til, sa hun fra talerstolen.

Fra talerstolen understreket hun at de skal bruke de neste årene på å bygge opp igjen partiet og bli det fremste opposisjonspartiet.

– Jeg skal love to ting. Allerede i 2023 skal vi gjøre et bedre valg, og i 2025 kommer Frp knallsterkt tilbake, sa Listhaug, som trakk fram sitt eget hjemfylke.

– Vi skal bruke Møre og Romsdal som inspirasjon, der kan vi faktisk bli det største partiet i år.

