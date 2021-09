Raja: – Vi skal være et konstruktivt parti på Stortinget

innenriks

– Jeg tror dette går veldig bra. Normalt har TV 2 truffet på sin prognose, den er på 4,4 prosent, sier Raja til TV 2.

Også på Valgdirektoratets prognoser har Venstre hoppet over sperregrensen på 4 prosent like før klokken 21.30. Det meste tyder derimot på rødgrønt flertall og regjeringsskifte.

– Det er klart at vi skulle sette at det var fortsatt borgerlig flertall, men om det blir regjeringsskifte så skal vi være et konstruktivt parti på Stortinget, sier Raja.

Han forteller at de vil jobbe for å få ned klimagassutslipp både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og at det fortsatt har tro på gjennomslag for rusreformen.

– Den velferdsreformen er viktig. Kanskje Arbeiderpartiet vil tenke annerledes om de når de kommer i posisjon, sier Raja.

(©NTB)